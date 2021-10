Leeds United : Brasilien-Legende Rivaldo traut Raphinha Wechsel zum FC Liverpool zu

Leeds United konnte sich in der letzten Saison als Aufsteiger über den neunten Rang in der Premier League Saison freuen. Ein Garant für den großen Erfolg war zweifelsohne der viel umworbene Raphinha. Ein Landsmann traut dem Brasilianer nun sogar den Schritt zu einem großen Klub zu.

Rivaldo, unter anderem Weltmeister 2002 mit der Selecao, sieht in dem 24-Jährigen großes Potenzial. Nach der Einberufung in die Nationalmannschaft Anfang Oktober könnte es im Sommer Zeit für einen Vereinswechsel sein. Der FC Liverpool soll Interesse angezeigt haben.

Rivaldo rät Raphinha, der in der letzten Saison sechs Tore und neun Vorlagen in Leeds vorweisen konnte, trotzdem zu diesem Abenteuer. "Es würde ihm erlauben, nach Titeln zu streben und in der Champions League zu spielen, was entscheidend für weitere Nominierungen in das brasilianische Nationalteam sein könnte."