FC Liverpool : "Brillantes Spiel": Jürgen Klopp schwärmt nach Sieg gegen AC Mailand

Dennoch sah der 54-Jährige viel Schatten bei seinem Team. Vor allem nach dem frühen Führungstreffer. "In der letzten Linie standen wir ein wenig zu tief; das Mittelfeld konnte die Lücken nicht mehr schließen und all so etwas. Deshalb kamen sie durch und erzielten zwei Treffer." Nach der Pause kam sein Team aber stark zurück, was Klopp sehr imponierte.

Der Deutsche sprach bereits vor dem Spiel vom außerordentlichen Niveau dieser Gruppe und fühlt sich nach dem Match bestätigt. "Das ist die Qualität in dieser Gruppe. Es ist wirklich gut, dass wir dieses Spiel heute Abend gewonnen haben, weil du in dieser Gruppe offensichtlich jeden Punkt brauchst, um weiterzukommen." Im anderen Gruppenspiel trennten sich Atletico Madrid und der FC Porto 0:0, sodass Liverpool die Tabellenspitze innehat.