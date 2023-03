BVB: FC Liverpool zuversichtlich im Werben um Jude Bellingham

Die kommenden Wochen werden darüber entscheiden, für welchen Klub Jude Bellingham ab der neuen Saison die Fußballschuhe schnürt. Der BVB ist es sehr wahrscheinlich nicht. Der FC Liverpool soll an Selbstbewusstsein dazugewonnen haben.

Der FC Liverpool scheint ein gutes Gefühl zu haben, sich in diesem Sommer im Wetteifern um Jude Bellingham gegen die Topkonkurrenz durchsetzen zu können. Nach Informationen der Daily Mail werden die Reds im Werben um den Senkrechtstarter von Borussia Dortmund immer selbstbewusster.

Die Macher an der Anfield Road seien sich zwar bewusst, dass die Qualifikation für die Champions League wohl essenziell sein dürfte. Aufgrund von zuletzt vier Siegen und einem Unentschieden ist die Teilnahme an der Königsklasse aber wieder in greifbare Nähe gekommen.

Der Rückstand auf den dafür entscheidenden 4. Platz liegt nur noch bei drei Punkten und das darauf rangierende Tottenham Hotspur hat sogar noch ein Spiel mehr absolviert. Liverpool muss sich bei Bellingham jedenfalls enormer Konkurrenz erwehren, scheint aber zuversichtlich.