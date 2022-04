Mohamed Salah strebt mit Liverpool erneut den Königsklassen-Thron an



Kevin Richau

Heute Abend kann der FC Liverpool zu Hause die Weichen für den Einzug in das Finale der Champions League stellen. Dafür sollte Bayern-Bezwinger Villarreal besiegt werden. Mo Salah will den Henkelpott unbedingt erneut gewinnen und so einer ganzen Stadt zum Jubel verhelfen.

"Ich möchte wieder das Gefühl haben, das wir nach dem Champions-League-Gewinn hatten", wird der ägyptische Nationalstürmer vor dem Match gegen Villarreal (Mittwoch, 21 Uhr) von seinem Klub zitiert. Der 29-Jährige erinnert sich mit Freude an die Saison 2018/2019, als die Mannen von Jürgen Klopp zuletzt in der Königsklasse triumphierten. "Es war unglaublich und in meinen Augen möchte ich es deshalb noch einmal gewinnen."

Unglaubliches Gefühl für Salah Die Begeisterung nach dem Sieg im Endspiel über Tottenham war damals im ganzen Ort zu spüren. "Das Gefühl, das wir in der Stadt hatten, als wir in den Bus stiegen und auf Tour gingen, war unglaublich", verriet Salah.

Der Ägypter gibt sich allerdings nicht nur mit der Champions League zufrieden. Er peilt darüber hinaus den Gewinn der Meisterschaft an. "Das ist im Moment mein Ziel mit dem Team."