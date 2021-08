Liverpool : Chefsache: Jürgen Klopp sagt Interessenten für einen seiner Schützlinge persönlich ab

Kostas Tsimikas erhielt in der letzten Saison nur wenig Spielzeit bei den Reds. Der Grieche, der vor einem Jahr von Olympiakos Piräus in den Nordwesten Englands wechselte, stand nur in sieben Pflichtspielen auf dem Rasen.

Bei seinen wenigen Auftritten scheint er allerdings einige Blicke auf sich gezogen zu haben. So soll unter anderem der SSC Neapel ein Interesse an dem linken Außenverteidiger bekundet haben.

Nach Informationen der italienischen Tageszeitung Il Mattino nahm sich Coach Jürgen Klopp jetzt die Zeit, um den Interessenten für Tsimikas persönlich abzusagen. Durch seine kurzen, aber konkreten Aussagen sollen die Bewerber Abstand von einer Verpflichtung des 25-Jährigen nehmen.