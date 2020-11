Ärger bei Interview : Liverpool-Coach stinksauer: Vulkan Jürgen Klopp bricht aus

Jürgen Klopp ist für seine emotionalen Ausbrüche seit jeher bekannt. Am Wochenende war es mal wieder soweit: Der Trainer des FC Liverpool raunzte einen TV-Reporter an. Auch Chris Wilder bekam seit Fett weg.

Es strömte nur so aus Jürgen Klopp. Acht Minuten hatte das BT SPORT-Interview nach dem 1:1 des FC Liverpool bei Brighton & Hove Albion gedauert. Zum ersten Mal schäumte Klopp über, als Reporter Des Kelly den Liverpooler Trainer nach dem strittigen Elfmeter für Brighton fragte, den Pascal Groß in der Nachspielzeit zum Ausgleich verwandelte.

"Sehen Sie, jetzt versuchen Sie schon wieder, auf meine Kosten eine Schlagzeile zu erschaffen - genau das tun Sie. Schauen Sie nicht so, Sie versuchen es immer, jedes Mal! Heute sage ich, es war ein Elfmeter, und Ihnen gefällt diese Antwort nicht. Was wollen Sie hören? Geben Sie sich die Antwort doch einfach selbst", so Klopp laut KICKER.

Nachdem Kelly weitere Fragen zum Spielverlauf stellte und Klopp einigermaßen sachlich antwortete, brach es erneut aus dem Stuttgarter heraus. Pikiert gab sich der LFC-Coach auf die Nachfrage, ob sich der ausgewechselte James Milner am Oberschenkel verletzt habe.