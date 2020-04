Einwurfcoach Thomas Gronnemark : Liverpool-Coach vor Wechsel zu Manchester United?

Muss Jürgen Klopp einen Ersatz für Thomas Gronnemark suchen? "Keine Ahnung", erklärte der Däne im KICKER zu seiner Zukunft, "vielleicht bin ich nächstes Jahr bei Tottenham oder Manchester United, als Freiberufler bin ich ja ungebunden."

Und weiter: "Es darf nur kein direkter Konkurrent in einer Saison sein, das ist meine Regel. Ich habe deshalb in dieser Saison schon ein Top-Angebot aus England abgelehnt. Aber in Deutschland würde ich mich sehr gern noch beweisen." Bislang war er nur einige Tage bei RB Leipzig im Einsatz.

Seit dem Engagement von Thomas Gronnemark hat sich der FC Liverpool von einem der schlechtesten Teams in der Premier League in Sachen Einwurf zum besten entwickelt.