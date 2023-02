Cody Gakpo spricht Ã¼ber geplatzten Wechsel zu Manchester United

Manchester United machte vor der Saison bereits seine Aufwartung, was beim damaligen Spieler von PSV Eindhoven nicht unbemerkt blieb. "Um ehrlich zu sein, habe ich im Sommer viel über United gesprochen, als der Transfer so aussah, als würde er kommen", wird Gakpo unter anderem von der englischen Tageszeitung Manchester Evening News zitiert.

Bei der WM zählte Gakpo zu den Shootingstars. Für die Niederlande erzielte der Stürmer drei Treffer. Mit der Elftal zog er bis ins Viertelfinale ein, wo es gegen den späteren Weltmeister Argentinien eine 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen setzte.

Jürgen Klopp stärkt Neuzugang den Rücken

Dem FC Liverpool konnte der Neuzugang bisher noch nicht zum erhofften Erfolg führen. In sieben Pflichtspielen reichte es für Gakpo erst zu einem Tor. Jürgen Klopp (55) warb unlängst um Vertrauen für den Neuzugang. In der aktuellen Verfassung der Mannschaft sei es für neue Spieler doppelt schwer, positiv in Erscheinung zu treten, so der gebürtige Stuttgarter.