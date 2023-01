Cody Gakpo weiter torlos – so reagiert Jürgen Klopp

Cody Gakpo wechselte Anfang Januar für über 40 Millionen Euro von PSV Eindhoven zum FC Liverpool. Seitdem kam der Angreifer zweimal in der Premier League zum Einsatz, im FA-Cup stand der WM-Shootingstar dreimal auf dem Rasen. Die Bilanz nach fünf Startelf-Einsätzen: null Tore, null Vorlagen.

Jürgen Klopp glaubt trotz Gakpos bisheriger Flaute weiter an seinen Neuzugang. "Man kann an seinem Torabschluss sehen, dass er ein sensationeller Finisher ist, sein Schuss aus der Distanz ist hervorragend", sagt der Liverpool-Coach.

Jürgen Klopp " absolut glücklich" mit Neuzugang

Gakpo habe bisher in den Spielen etwas überhastet agiert, so der Deutsche weiter: "Ich bin absolut glücklich, auch wenn die Leute sagen, dass er noch kein Tor erzielt hat." Klopp verweist auf die momentanen Probleme sein Elf: "Wenn du als Stürmer in so einer Phase neu eine Mannschaft kommst…dann Herzlichen Glückwunsch!"