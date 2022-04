Courtois sicher: Mohamed Salah würde auch in LaLiga erfolgreich sein

Könnte Salah in Spanien seine hervorragenden Leistungen aus der Premier League (115 Tore und 47 Vorlagen in 174 Spielen) überhaupt bestätigen? Ex-Chelsea-Keeper Thibaut Courtois würde keine Probleme für den Top-Torjäger des FC Liverpool in Spanien erwarten.

"Auf persönlicher Ebene war meine Anpassung an die spanische Liga nicht kompliziert, da ich aus der englischen Premier League komme, und aus diesem Grund denke ich, dass Salah sich erfolgreich an jede der fünf großen Ligen anpassen kann", sagte der Torhüter von Real Madrid gegenüber El Captain.

Klopp hofft auf Verbleib von Salah

Salahs Arbeitspapier an der Anfield Road ist noch bis 2023 datiert. Jürgen Klopp (54) zeigte sich jüngst zuversichtlich im Hinblick auf eine Verlängerung des Rechtsaußen. "Ich bin zufrieden, denn es gibt nichts Neues zu sagen, das ist gut. Einfach gut. Die entscheidenden Parteien reden miteinander und das ist alles, was ich brauche. That's it", sagte Klopp während einer Pressekonferenz.