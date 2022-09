Liverpool Darwin Nunez beendet endlich seine Torflaute – dank Luis Suarez

Darwin Nunez (23) konnte die hohen Erwartungen nach seinem Wechsel von Benfica Lissabon zum FC Liverpool bisher noch nicht bestätigen. Immerhin: im Trikot seiner Nationalmannschaft beendete der Uruguayer jetzt seine Torflaute.

Darwin Nunez kommt nach seinem 75 Millionen Euro schweren Transfer (durch Bonuszahlungen kann die Ablösesumme auf bis zu 100 Millionen Euro ansteigen) an der Anfield Road noch nicht wirklich zurecht. Bisher traf er in der Premier League nur am ersten Spieltag, es folgten zwei torlose Partien und eine Rotsperre.

Der einzige Liga-Treffer von Darwin Nunez datiert von Anfang August. Jetzt hat der 23-Jährige seine Flaute beendet. Für die uruguayische Nationalmannschaft traf er beim 2:0-Erfolg über Kanada in der 33. Spielminute per Kopf zum Endstand – auf Vorlage von Ex-Barça-Superstar Luis Suarez. Das erste Tor seit über sieben Wochen.

Dass er es draufhat, zeigte Darwin Nunez vor allem in der vergangenen Saison. Im Trikot von Benfica Lissabon netzte der Mittelstürmer in wettbewerbsübergreifend 41 Partien 34 Mal ein – und wurde für seine Leistungen zum Spieler des Jahres in Portugal ausgezeichnet.