Premier League Darwin Nunez entschuldigt sich für Kopfstoß-Rot

Darwin Nunez hat dem FC Liverpool mit seiner unbedachten Aktion am vergangenen Wochenende einen Bärendienst erwiesen. Der Neuzugang entschuldigt sich für seinen Platzverweis.

Zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Nunez verlebt mit zwei Toren und einer Vorlage in seinen ersten drei Spielen einen starken Start in Liverpool. Die Reds kamen nach dem Sieg im Community Shield allerdings nur zu zwei Remis in der Premier League. Einer wie Nunez wird definitiv fehlen.