"Großes Vorbild": Darwin Nunez holt sich Rat bei Luis Suarez

Darwin Nunez spielt in der uruguayischen Nationalmannschaft mit Luis Suarez zusammen - Foto: / Getty Images

Darwin Nunez (23) stand in der uruguayischen Nationalmannschaft lange im Schatten von Luis Suarez. Negativ auf das Verhältnis der beiden Stürmer hat sich dieser Umstand nicht ausgewirkt.

Der Mittelstürmer des FC Liverpool bezeichnet den langjährigen Superstar des FC Barcelona im Gespräch mit dem britischen Pay-TV Sender Sky Sports als "Idol" und "großes Vorbild", mit dem er sich immer wieder austausche: "Er gibt mir immer Ratschläge. Ich stehe regelmäßig in Kontakt mit ihm."

Luis Suarez absolvierte für Uruguay 137 Länderspiele, mit 68 Toren ist er der erfolgreichste Torschütze der Verbandsgeschichte, Edinson Cavani (58 Tore, FC Valencia) und Diego Forlan (36, Karriere beendet) folgen auf den Plätzen zwei und drei.

Darwin netzte seit seinem Debüt für Uruguay Ende 2019 in 16 Partien dreimal ein. Deutlich treffsicherer zeigte sich der Mittelstürmer in den vergangenen zwei Spielzeiten bei Benfica Lissabon. Für Portugals Rekordmeister erzielte der 23-Jährige 48 Tore in 85 Partien.