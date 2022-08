Premier League Darwin Nunez: In dieser Kategorie toppt ihn nur Kylian Mbappe

Der FC Liverpool überwies in diesem Sommer 75 Mio. Euro an Benfica Lissabon, um sich die Dienste von Angreifer Darwin Nunez (23) zu sichern. Die Engländer hoffen beim Neuzugang auf eine schnelle Eingewöhnung. Dessen Schnelligkeit auf dem Rasen ist ohnehin fast unübertroffen.

In ihren neusten Bericht hat die UEFA eine Auswertung der letztjährigen Champions-League-Saison vorgelegt. Die Organisation ging in diesem Zusammenhang der Frage nach, welcher Spieler die höchste Geschwindigkeit in einer Partie vorweisen konnte. Spitzenreiter ist hier PSGs Kylian Mbappe (23), der es auf 36,7 Km/h brachte.

Dicht dahinter folgt schon Liverpools Darwin Nunez. Der Stürmer kam für Benfica auf eine Spitzengeschwindigkeit von 36,5 Km/h. Selbst der flinke Bayern-Außenspieler Alphonso Davies (21), der immerhin 36,3 Km/h vorweisen kann, hätte leichte Probleme, mit Nunez in einem Laufduell Schritt zu halten.