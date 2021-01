Liverpool : "Das Schlimmste": Jürgen Klopp schimpft über Mauertaktik von Manchester United

Der FC Liverpool hat den Sprung an die Tabellenspitze der Premier League verpasst. Nach dem Unentschieden gegen Manchester United zeigte sich Coach Jürgen Klopp (53) genervt von der Defensivtaktik der Solskjaer-Truppe.

"Das Schlimmste, womit du im Fußball konfrontiert werden kannst, ist gegen eine Mannschaft mit Weltklasse-Spielern zu spielen und sie verteidigen mit allem, was sie haben", monierte Klopp gegenüber der BBC. Manchester United habe tief am Strafraum verteidigt und sei nur auf Konter aus gewesen.

Liverpool hatte zwar ein Plus an Ballbesitz und die reifere Spielanlagen, biss sich an der massiven Abwehr des Rekordmeisters aber immer wieder die Zähne aus, wenn es um den letzten Pass ging.

Manchester United hätte einen seiner Konter beinahe durch Paul Pogba genutzt, der Franzose scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Alisson. Es blieb beim 0:0. Für United war es das 16. Auswärtsspiel ohne Pleite.