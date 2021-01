FC Liverpool : Dejan Lovren verrät: Jürgen Klopp veräppelte Liverpool-Youngster

Was wäre Jürgen Klopp ohne seine hier und da flapsigen Bemerkungen, die manchmal sogar Veränderungen zur Folge hatten. Eingetreten ist dies in dem Fall eines Nachwuchsspieler des FC Liverpool, wie Dejan Lovren, der heute für Zenit St. Petersburg spielt, auf der Homepage der Russen erzählt.

"Am ersten Tag der Saisonvorbereitung 2017 mit Liverpool erschien ein 18-jähriger Spieler, dessen Namen ich nicht verrate, in einem Mercedes und einer goldenen Rolex zum Training", so der Innenverteidiger. Klopp sprach den Youngster im Nachgang auf sein Auto und seine Uhr an – in seiner typischen Art.