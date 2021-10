FC Liverpool : "Der Beste": Klopp schätzt Mo Salah stärker als Messi und CR7 ein

Der FC Liverpool fuhr am Samstag einen überragenden 5:0-Auswärtssieg beim FC Watford ein. Obwohl es Roberto Firmino war, der einen Dreierpack schürte, hob der Coach der Reds im Anschluss die Leistung eines anderen Akteurs hervor.

Neben Firmino zeigte Mo Salah eine beeindruckende Vorstellung. Er legte einen Treffer vor und erzielte dazu noch das 4 .Tor selbst, bei dem er mehrere gegnerische Verteidiger düpierte. Der Ägypter befindet sich seit Wochen in bestechender Form. Er traf nun in acht Partien hintereinander, was ihm zuvor noch nie zuvor gelang.

Jürgen Klopp konnte seinen Stürmer nach dem Match nicht genug loben. "Er ist aktuell sicherlich einer der besten Spieler der Welt, aber es liegt nicht an mir zu entscheiden, wer der Beste ist", erklärte der frühere Dortmunder am Mikrofon von BT Sports.