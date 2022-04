"Der neue König": Thiago Alcantara nach Gala von Experten und Fans gefeiert

Peter Crouch stimmte ebenfalls ein Loblied an: "Er gewinnt den Ball und schlägt ihn 30, 40 Meter weit oder er spielt ihn durch die Linien. Er ist keiner, der Querpässe oder nach hinten spielt."

Rio Ferdinand, legendärer Verteidiger von Manchester United und Champions-League-Sieger von 2008, ergänzte: "Er ist ein intelligenter Typ. Ich hatte das Glück, ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen, und seine Intelligenz fällt einem sofort auf."

In den Sozialen Netzwerken wurde Thiago Alcantara ebenfalls mit Lob überhäuft. " Neuer König in der Stadt", postete ein User. Ein anderer meinte: "Was für einen Spieler wir bei uns hatten. Eine Freude, ihm beim Spielen zuzusehen." Thiago sei klar der Spieler des Spiels gewesen, hieß es ebenfalls in den Kommentaren.