"Der neue Luka Modric": Kreativspieler im Anflug auf Liverpool?

Der FC Liverpool spielt eine wechselhafte Saison und droht die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Unter anderem hapert es an Kreativität im Mittelfeld. Ein neuer Youngster könnte Abhilfe schaffen.

Der FC Liverpool will sein Mittelfeld zur neuen Saison renovieren. Ein Kandidat, den Chefcoach Jürgen Klopp (55) und Co. offenbar ins Visier nehmen: Luka Sucic von Red Bull Salzburg.

Luka Sucic für 20 Millionen Euro zu Jürgen Klopp?

Nach Informationen des Liverpool Echo könnte Liverpool den kroatischen Mittelfeldregisseur, der von der Tageszeitung als "neuer Luka Modric" bezeichnet wird, dank einer Ausstiegsklausel für knapp 20 Millionen Euro an die Anfield Road holen.

Liverpool ist aber nicht der einzige Spitzenverein von der Insel, der bei Sucic anklopft. Dem Vernehmen nach lockt auch Newcastle United den 20-Jährigen, der bei Red Bull Salzburg noch bis 2025 unter Vertrag steht.

Sucic, geboren in Linz, international aber für die kroatische Nationalmannschaft unterwegs, kam 2016 in die Jugendabteilung der Mozartstädter. Nach einer Ausleihe an Farmteam FC Liefering packte er 2020 den Durchbruch bei den Profis.

Nach 96 Spielen für Red Bull muss Luka Sucic vorerst pausieren. In der vergangenen Woche zog er sich gegen Rapid Wien ohne Fremdeinwirkung eine Knieverletzung zu. Der Youngster musste sich unters Messer legen. Nach Vereinsangaben fällt er "für mehrere Monate aus."

