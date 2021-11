Liverpool : Diego Simeone vs. Jürgen Klopp – Handschlag-Gate, Runde 2

Atletico Madrid unterlag am Mittwochabend in der Gruppenphase der Champions League dem FC Liverpool mit 0:2. Diego Simeone verzichtete im Anschluss erneut auf den Handshake mit Jürgen Klopp.

In den englischen Medien war es das Thema schlechthin, und das schon im Hinspiel. Vor zwei Wochen, als der FC Liverpool mit 3:2 bei Atletico Madrid gewann, hatte Diego Simeone auf den obligatorischen Handschlag zwischen den Trainern, in diesem Fall seinem Gegenüber Jürgen Klopp, verzichtet. In Englands Berichterstattung war von einem Affront die Rede, Simeone sei ein schlechter Verlierer.

Selbiges Szenario wiederholte sich am Mittwochabend, nur der Schauplatz war ein anderer. "Nach dem Spiel in Madrid war ich mit meiner Reaktion auch nicht zufrieden", äußerte sich Klopp, als er auf den erneut ausgebliebenen Handshake angesprochen wurde. "Einen Fehler zu machen ist kein Problem... daraus zu lernen ist das Ziel. Ich lerne... wenn er keinen Handshake haben will, ist das kein Problem. Ich respektiere so ziemlich alles im Leben. Aber das wusste ich in dem Moment nicht - und deshalb habe ich getan, was ich getan habe."