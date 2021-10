Lob für Salah, Mane und Firmino : Diogo Jota schwer beeindruckt von Anfield-Atmosphäre

Diogo Jota wechselte im Sommer 2020 zum FC Liverpool und spielte eine individuell starke erste Saison. Mit der Rückkehr der Fans an die Anfield Road erlebt der Portugiese in der neuen Spielzeit nun erstmals die berühmte Stadionatmosphäre als einer der Reds.

"Es fühlt sich fast so an, als würde ich in einem anderen Verein spielen als in der letzten Saison, weil wir diese Unterstützung nicht hatten und ich glaube, dass unsere Fans für uns extrem wichtig sind", sagte der Angreifer laut rousingthekop.com.

Nach seinem Wechsel von den Wolverhampton Wanderers zum FC Liverpool vor knapp einem Jahr startete Jota auf Anhieb durch, kam trotz der Umstellung auf ein neues Spielsystem und der hohen Anforderungen, die Jürgen Klopp an seine Spieler stellt, auf 13 Tore in 30 Partien für Liverpool.