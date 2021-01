FC Liverpool : Divock Origi in Gesprächen mit dem AC Mailand

Beim FC Liverpool ist Divock Origi trotz seiner Heldentaten in der Champions League gegen Barça und Tottenham nur Ersatz. Die Reds sind offenbar verkaufsbereit. Der AC Mailand streckt bereits seine Fühler aus.

Wie die türkische Journalist Ekrem Konur in Erfahrung gebracht haben will, sind die Rossoneri nicht nur an Origi interessiert, es sollen sogar schon Gespräche mit dem FC Liverpool über einen Transfer des Belgiers laufen.

Neben dem AC Milan hat dem Vernehmen nach auch Inter Mailand seine Fühler nach Origi ausgestreckt. Gerüchte gibt es auch um einen möglichen Wechsel zu Schalke 04

Auf der Insel wurde auch ein Origi-Wechsel innerhalb der Premier League zu den Wolverhampton Wanderers thematisiert. Die Wolves bevorzugen aber laut TIMES eine Verpflichtung von Diego Costa (32). Der gebürtige Brasilianer ist ablösefrei zu haben, sein Vertrag mit Atletico Madrid wurde aufgelöst.