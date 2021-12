Liverpool : Mohamed Salah schreibt erneut Geschichte - und macht es so wie Fernando Torres

Im Jahr 2008 war es nämlich eben dieser Torres, dem es als letzten Liverpool-Spieler gelang, zwei Tore auswärts gegen den FC Everton zu erzielen. Nach knapp 13 Jahren wiederholt sich die Geschichte.

In der 19. Minute schalteten die Reds beim Stand von 1:0 aus ihrer Sicht nach einer Balleroberung schnell um, sodass Mo Salah mit einem langen Pass in die Spitze geschickt werden konnte. Der Ägypter netzte mit links in die linke untere Ecke ein.