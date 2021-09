Liverpool : Drei Neue: Jürgen Klopp erklärt Veränderung im Mannschaftsrat

Der Mannschaftrat des FC Liverpool hat Zuwachs bekommen. Statt wie in der vergangenen Saison vier, sind nun sechs Profis als Vertreter des Kaders am Start. Jürgen Klopp erklärt, was es mit Änderung auf sich hat.