Liverpool : Duo aus der Premier League bewirbt sich um Joe Gomez

Newcastle United und Aston Villa sollen sich in die Warteschlange bezüglich eines Transfer von Joe Gomez einreihen. Den beiden Teilnehmern aus der Premier League schreibt zumindest das in der Regel gut informierte Portal The Athletic Interesse nach.

Gomez kommt beim FC Liverpool überhaupt nicht zur Geltung, Trainer Jürgen Klopp setzte in dieser Saison erst fünfmal in der Meisterschaft und viermal in der Champions League auf den Innenverteidiger, der alles in allem auf unbefriedigende 530 Einsatzminuten kommt.