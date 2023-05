Ehrliche Worte: Mohamed Salah "völlig am Boden zerstört"

Durch den Sieg von Manchester United über den FC Chelsea (4:1) am Montagabend kann sich Liverpool nicht mehr für die Königsklasse qualifizieren. Der Champions-League-Sieger von 2019 startet in der kommenden Spielzeit international nur in der Europa League.

Mohamed Salah, mit 41 Toren Rekordtorschütze der Reds in der Königsklasse, macht keinen Hehl aus seiner Enttäuschung. "Ich bin völlig am Boden zerstört. Dafür gibt es absolut keine Entschuldigung", postet der ägyptische Nationalspieler auf seinen Social-Media-Accounts.

Dem Premier League-Torschützenkönig der Jahre 2018, 2019 und 2022 macht vor allem zu schaffen, dass Liverpool in der laufenden Spielzeit so viele Chancen liegenließ. "Wir hatten alles, was wir brauchten, um es in die Champions League zu schaffen, und wir sind gescheitert."