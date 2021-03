Liverpool : "Ein schwerer Schlag": Negativ-Rekord für Liverpool

Bereits zum fünften Mal in Folge musste der ehemalige Rekordmeister als Verlierer den Platz an der Anfield Road verlassen. So eine negative Heimserie hatte es für Liverpool in seiner ruhmreichen Vereinsgeschichte noch nicht gegeben.

"Es ist ein schwerer Schlag", erklärte Reds-Trainer Jürgen Klopp (53) nach der Niederlage gegen seinen deutschen Trainerkollegen Thomas Tuchel und dem Abrutschen auf den 7. Tabellenplatz der Premier League.

Chelsea kletterte auf den 4. Rang und hat nun 47 Punkte auf dem Konto. Es folgen der FC Everton (46), West Ham United (45) und Liverpool (43). Everton und West Ham haben ein Spiel weniger als die Reds und Chelsea absolviert.