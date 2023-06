Weltmeister für Klopp: Liverpool tütet 70-Millionen-Transfer ein

Der FC Liverpool lässt in Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Melo, James Milner und Naby Keita in diesem Sommer vier Mittelfeldakteure ziehen. Einen ersten Ersatz haben die Reds nun offenbar verpflichtet. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird Alexis Mac Allister in den nächsten Tagen an der Anfield Road einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden soll der Medizincheck absolviert werden. In Vertragsfragen herrscht bereits Einigung zwischen Verein und Spieler. Liverpool lässt sich die Verpflichtung des argentinischen Nationalspielers dem Transferexperten zufolge umgerechnet knapp 70 Millionen Euro kosten.

Alexis Mac Allister auch von Arsenal und Manchester United umworben

Alexis Mac Allister wird seit Wochen nicht nur mit einem Wechsel zum FC Liverpool in Verbindung gebracht, auch der FC Arsenal und Manchester United bemühten sich Medienberichten zufolge um seine Unterschrift.