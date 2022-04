Premier League : Mohamed Salah: Endet seine Zeit in Liverpool? Sportminister kennt die Antwort - und ist enttäuscht

In einem Radiointerview erklärte Sobhi laut der Zeitung The Sun, dass er mit dem Stürmer der Reds nach der verpassten WM-Quali sprach. "Ich habe mich nach dem Ende des Senegal-Spiels mit Salah getroffen und ihm gesagt, er solle vergessen, was passiert ist und sich auf das konzentrieren, was als Nächstes kommt."

In Bezug auf seinen Vertragspoker in England nannte der Sportminister Salah seine persönliche Präferenz. "Ich habe ihm geraten, seine Reise bei einem anderen Verein als Liverpool fortzusetzen, aber sein Ziel ist es, seinen Vertrag mit Liverpool zu verlängern."

