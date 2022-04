Liverpool lockt Salzburg-Musterschüler Luka Sucic (19) - Konkurrenz aus Italien

Wie die Sport Bild erfuhr, wollen die Liverpooler ihrer Schaltzentrale eine Frischzellenkur verpassen. Die renommierten Stammkräfte im Mittelfeld um Kapitän Jordan Henderson näheren sich mit großen Schritten der 30.

Luka Sucic wäre mit seinen 19 Jahren hingegen ein Mann, dem langfristig die Zukunft gehört. Doch schon in der Gegenwart weiß der Kroate zu überzeugen. In Salzburg agiert er als Lenker der Mannschaft und kann darüber hinaus schon zehn Torbeteiligungen aufweisen. Gegen Klagenfurt steuerte er beim 6:0-Kantersieg am letzten Wochenende zum Beispiel einen Doppelpack bei, der die roten Bullen erst in Front brachte.