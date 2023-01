Enthüllt! Jürgen Klopp ließ Raheem Sterling abblitzen

Nach Informationen von The Athletic strebte Raheem Sterling sieben Jahre nach seinem Abschied von der Anfield Road eine Rückkehr nach Liverpool an. Jürgen Klopp zeigte jedoch kein Interesse an dem Flügelstürmer.

Sterling hatte Liverpool 2015 nach fünf Jahren für 64 Millionen Euro in Richtung Manchester City verlassen und den Ärger der Fans auf sich gezogen. Noch immer ist der englische Nationalspieler für die Anhänger ein rotes Tuch.

Bei Manchester City war der englische Nationalspieler jahrelang gesetzt, unter Pep Guardiola sank sein Stern in der vergangenen Spielzeit allerdings. In wichtigen Champions-League-Duellen blieb ihm nur die Jokerrolle. Nach 339 Spielen im Trikot der Sky Blues heuerte Sterling im Juli 2022 beim FC Chelsea an.