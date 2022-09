FC Liverpool Thiago Alcantara: Familienzusammenführung mit Bruder Rafinha scheiterte

Der FC Liverpool verbreiterte seinen Kader in der Sommer-Transferperiode mit Arthur (26) von Juventus Turin. In den Überlegungen der Reds spielte offenbar auch der Bruder von Liverpool-Mittelfeldregisseur Thiago Alcantara eine Rolle.

Rafinha wurde wie sein älterer Bruder in der Jugendabteilung des FC Barcelona ausgebildet. Während Thiago sich 2013 von Barça verabschiedete und dem Lockruf von Pep Guardiola zum FC Bayern folgte, wurde Rafael Alcantara zunächst an Celta Vigo verliehen.

In der vergangenen Rückrunde war der 29-Jährige an Real Sociedad verliehen. Die Zusammenarbeit wurde nicht fortgesetzt. Anfang September entschied sich der Olympiasieger von 2016 für einen Wechsel in die Wüste. Er unterschrieb einen lukrativen Vertrag in Katar beim Al-Arabi SC.

Thiago blieb sieben Jahre bei den Bayern

Thiago (31) blieb sieben Jahre beim FC Bayern, folgte dann dem Lockruf von Jürgen Klopp und heuerte nach dem Champions League Titel mit den Bayern 2020 beim FC Liverpool an und drückte in der Folge dem Spiel der Reds seinen Stempel auf.

In der aktuellen Saison fehlte der spanische Nationalspieler zunächst verletzungsbedingt. Womöglich auch deshalb hat Liverpool den Saisonstart ordentlich verpatzt. Nach sechs Spieltagen belegt die Mannschaft von Jürgen Klopp lediglich den siebten Tabellenplatz mit neun Punkten. In der Champions League kam man am ersten Spieltag mit 1:4 beim SSC Neapel unter die Räder.