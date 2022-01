Allan (24, Atletico Mineiro) : Entwickelt sich Ex-Liverpool-Flop doch noch zum Verkaufsschlager?

Allan Rodrigues de Souza, wie der Spieler mit vollem Namen heißt, kam im Alter von 18 Jahren an die Anfield Road. Da Nicht-EU-Ausländer in England nur eine Spielerlaubnis erhalten, wenn sie in den letzten zwei Jahren regelmäßig für eine Nationalmannschaft aus der TOP 75 der Fifa-Weltrangliste spielten, waren dem FC Liverpool die Hände gebunden. Der Klub lieh das Nachwuchstalent an diverse Teams aus, was beim späteren Trainer, Jürgen Klopp, für Verärgerung sorgte.

"Als ich hierherkam, war Allan ein oder zwei Monate später hier und ich sagte: 'Wer ist das?'" erinnerte sich Kloppo in einem früheren Gespräch. Einer seiner Mitarbeiter erklärte ihm daraufhin: "Er ist ein Spieler von uns und wurde in der Woche zuvor in Finnland Meister."