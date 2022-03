FC Liverpool : "Mohamed Salah ist eine Mischung aus Cristiano Ronaldo und Messi", schwärmt Arsene Wenger

Für Mohamed Salah läuft es beim FC Liverpool derzeit wieder prächtig. Der Ägypter trifft wie am Fließband und legt dazu noch zahlreiche Treffer auf. Nur mit seiner Vertragsverlängerung hakt es noch. Der langjährige Arsenal-Coach Arsene Wenger hätte längst Nägel mit Köpfen gemacht.

Die Ausweitung des Kontrakts scheitert aktuell wohl an den Gehaltsvorstellungen des Angreifers, der knapp 500.000 Euro pro Woche verdienen will. Die Liverpooler machen sich Sorgen darüber, dass Salah, der in wenigen Monaten 30 wird, mit zunehmendem Alter abbaut. Dieses Argument zählt für Arsene Wenger allerdings nicht.

"Man muss sich die Krankenakte des Spielers ansehen. Er verpasst nie ein Spiel", gibt der Franzose im Gespräch mit beIN Sports zu Bedenken. "Es hängt auch von körperlichen Eigenschaften ab. Wenn er schnell ist, sehr schnell, und er verliert ein bisschen, dann ist er immer noch schnell." Ein kleiner Leistungsabfall wäre bei einem so begabten und formstarken Akteur demnach zu verschmerzen.

