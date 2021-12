"Er soll sich gut an meine Worte erinnern" : Zlatan Ibrahimovic sagt Ibrahima Konate eine große Zukunft voraus

Am 07. Dezember sprang Konate für den formstarken Joel Matip ein und überzeugte in der Partie gegen den AC Milan (2:1) nicht nur seinen Trainer Jürgen Klopp. Gegenspieler Zlatan Ibrahimovic holte sich im Anschluss das Trikot des 1,94 m großen Liverpool-Spielers und prophezeite ihm eine glänzende Karriere.

"Er gewann alle Zweikämpfe gegen mich am Boden und in der Luft", räumte Ibra nicht ohne die nötige Anerkennung ein. "Ich sagte ihm, dass er in Zukunft ein großartiger Verteidiger sein wird und dass er sich gut an meine Worte erinnern sollte."