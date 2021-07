Liverpool : Ersatz für Georginio Wijnaldum: FC Liverpool hat Quartett im Blick

Obwohl der FC Liverpool und vor allem Jürgen Klopp den auslaufenden Vertrag von Georginio Wijnaldum gerne verlängert hätten, entschied sich der Mittelfeldstar für einen Wechsel zum internationalen Topkonkurrenten Paris Saint-Germain.

Bisher haben die Reds noch keine abschließende Lösung präsentiert, welcher Spieler das zweifelsohne große Loch im Liverpooler Kader, das der Wijnaldum-Abgang erzeugt hat, füllen soll. Die Daily Mail nennt indessen vier Kandidaten, die der englischen Traditionsverein ganz genau im Blick hat.

Youri Tielemans (24, Leicester City), Houssem Aouar (23, Olympique Lyon), Franck Kessie (24, AC Mailand) und Saul Niguez (26, Atletico Madrid) sollen es auf die vermeintlich zusammengestellte Pendenzenliste geschafft haben.

Am schwierigsten erscheint die Verpflichtung von Tielemans, der auch von anderen Topklubs umworben wird, mit Belgien an der EM teilnahm und seinen bis 2023 datierten Vertrag in Leicester plangemäß verlängern soll.

Aouar steht schon länger im Schaufenster, entschied sich aber trotz des Interesses des FC Arsenal im Sommer vorigen Jahres sowie im Winter für einen Verbleib in Lyon. Der Rechtsfuß würde in jedem Fall einen interessanten Mix aus offensiver Gefahr und mehr als solidem Defensivspiel mitbringen.