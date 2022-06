FC Liverpool Ersatz für Sadio Mane: Jürgen Klopp will Ex-BVB-Star

Der Sensationswechsel von Sadio Mane zum FC Bayern rückt immer näher. Im Gegenzug will sich der FC Liverpool einen adäquaten Ersatz in den Kader holen. Jürgen Klopp könnte dabei auf einen ehemaligen Spieler des BVB setzen.

Der FC Liverpool könnte den durch Sadio Mane frei werdenden Kaderplatz mit einem Spieler eines direkten Ligakonkurrenten nachbelegen. Laut Angaben des Daily Star möchte Jürgen Klopp Christian Pulisic gerne an die Anfield Road holen.

Dessen Werdegang unter Klopps Landsmann Thomas Tuchel ist beim FC Chelsea nicht so wie erhofft. Pulisic ist selbstredend wenig begeistert über seine sportliche Situation im blauen Bezirk Londons. Der US-Amerikaner fand sich kaum in der Startelf wieder und könnte deshalb eine Luftveränderung in Betracht ziehen.

Dass Pulisic ein feiner Kicker ist, bewies er beim jüngsten 3:0-Sieg der amerikanischen Nationalmannschaft gegen Marokko. Der 23-Jährige bereitete das Führungstor von Brenden Aaronson vor und holte einen Foulelfmeter raus.