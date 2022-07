FC Liverpool "Es tut nicht mehr weh": Jürgen Klopp über verpasstes Quadrupel

Der FC Liverpool hätte in der letzten Saison insgesamt vier Titel abräumen und damit Historisches schaffen können. Letztlich holten die Reds bekanntermaßen "nur" den Ligapokal und den FA-Cup. Ihr Trainer weint der verpassten Chance allerdings keine Träne mehr nach.

Im Gespräch mit dem US-amerikanischen TV-Sender ESPN wurde Jürgen Klopp (55) am Rande der Asien-Tour auf die zurückliegende Spielzeit angesprochen. "Ich blicke natürlich sehr positiv auf die Saison und das, was wir gemacht haben", erklärte der sehr entspannte Schwabe. "Wenn man so nah dran ist, wäre es schön gewesen (alles zu gewinnen), aber es tut nicht mehr weh."

Unmittelbar nach dem Scheitern sei die Trauer laut Klopp dennoch groß gewesen. "Es hat in dem Moment wehgetan, das ist klar, als wir in der Liga etwas zu kurz gekommen sind und das Champions-League-Finale verloren haben, aber ehrlich gesagt hat uns der nächste Tag (als Liverpool eine Heimkehrparade erhielt) alles gezeigt, was wir wissen mussten, die Menschen natürlich." Für die Fans lohne sich die harte Arbeit schließlich.