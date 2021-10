Liverpool : "Es war hart": Sadio Mane glaubt Formtief überstanden zu haben

Der FC Liverpool befindet sich aktuell in bestechender Form. Die Reds setzten beim 5:0-Sieg beim FC Watford erneut ein dickes Ausrufezeichen. Angreifer Sadio Mane spielte zuletzt ebenfalls herausragend, was ihm nach seiner Krise sehr guttut.

Der Senegalese hatte in der Saison 2020/2021, in der ihm in 35 Ligaspielen nur 11 Treffer gelangen, mit einem anhaltenden Formtief zu kämpfen, das ihn vieles hinterfragen ließ. "Ich unterzog mich einem Test, um meinen Körper zu untersuchen", erklärte der Linksaußen im Mai dieses Jahres. Anscheinend haben die Ärzte das Problem erkannt und behoben.

Im Gespräch mit dem Liverpool Echo ging Mane, dem alleine in den ersten acht Premier League-Begegnungen schon fünf Treffer gelungen sind, kurz auf seine Krise ein: "Es war hart für mich, aber es war auch schwer für das Team und manchmal gehört das dazu, aber das liegt nun alles hinter uns."