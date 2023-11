Ex-Bayern-Star Thiago wird Liverpool wohl im Sommer verlassen

In der laufenden Saison steht bislang noch kein Einsatz zu Buche, da Thiago seit Wochen verletzt ausfällt. Wie viele Spiele er noch für den Premier-League-Klub absolvieren wird, ist fraglich. Denn wie Football Insider berichtet, planen die Verantwortlichen nicht mehr mit dem Spanier.

So wolle man den 2024 auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern. In diesem Fall könnte sich der ehemalige Bayern-Star ab Januar um einen neuen Arbeitgeber bemühen und wäre im Sommer ablösefrei zu haben.

In der Vergangenheit sind bereits zahlreiche Klubs mit dem 32-Jährigen in Verbindung gebracht worden. Wenig überraschend waren auch Vereine aus Saudi-Arabien an ihm interessiert, heißt es. Zudem soll Trabzonspor über eine Verpflichtung nachgedacht haben.

Thiago im Sommer zurück zu Barça?

Auch eine Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Barcelona wurde häufig thematisiert. Die Katalanen hatte er 2013 für den FC Bayern verlassen. Mittlerweile ist man bei Barça auf der Suche nach einem Nachfolger für Sergio Busquets (35). Diese Rolle könnte Thiago möglicherweise im Sommer einnehmen, da man dort weiterhin zum Sparen gezwungen ist.

