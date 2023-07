Ex-BVB-Star im Visier – Steven Gerrard plant Transfercoup

Steven Gerrard will angeblich Jordan Henderson und Pierre Aubameyang in die Wüste lotsen - Foto: owendesigns / Shutterstock.com

Seinem Arbeitgeber verriet Gerrard nach Informationen der Daily Mail indes bereits, wer ihm zeitnah in die Wüste folgen soll. So plane er, Jordan Henderson (33) und Pierre-Emerick Aubameyang (34) in seinen Kader zu lotsen.

Gerrard kennt Henderson noch aus seiner aktiven Zeit beim FC Liverpool. Letzterer beerbte den Briten 2015 als Kapitän der Reds und führt dieses Amt bis heute aus.

Henderson besitzt beim LFC noch einen Vertrag bis Juni 2025, könnte aber der Generalüberholung im Mittelfeld zum Opfer fallen. Aufgrund seines Ansehens dürfte ihn Coach Jürgen Klopp (56) aber nicht so schnell vom Hof jagen.