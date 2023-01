Warum Sadio Mane beim FC Liverpool hohe Strafen zahlen musste

Sadio Mane hat während seiner Zeit an der Anfield Road nicht nur einmal seinen Pass vergessen, wenn die Liverpooler auswärts ranmussten. "Es ist ein paar Mal passiert, Sadio ist es häufiger passiert", verrät Andy Robertson gegenüber dem Podcast We Are Liverpool.

"Wer seinen Pass für eine Auswärtsreise vergisst, bekommt einen großen Teil seines Lohns abgezogen", so der Linksverteidiger. "Das Flugzeug muss warten, der Flug verzögert sich. Dafür fällt eine hohe Strafe an." Grundsätzlich gebe es "einige teure Geldstrafen."

FC Liverpool: So ist das Bußgeldsystem geregelt

Für den Bußgeldkatalog ist indes nicht der Trainerstab zuständig. Laut Robertson wachen Kapitän Jordan Henderson und Vizekapitän James Milner über die Einhaltung der Regeln. "Sie treffen viele Entscheidungen, so auch bei den Geldstrafen", berichtet der Außenverteidiger. Milner sei der "Strafen-Polizist" bei den Reds, habe selbst aber erst einmal eine Summe wegen Fehlverhaltens berappen müssen.