Liverpool : Ex-Liverpool-Stürmer Daniel Sturridge: Neuer Anlauf in Spanien

In einem Vereinsstatement wurde die Zusammenarbeit öffentlich gemacht: "RCD Mallorca sprach eine Einladung für Daniel Sturridge aus, um ab morgen, dem 14. Juli, an den Trainingseinheiten der ersten Mannschaft, die Teil der Vorbereitungsphase sind, teilzunehmen."

Mit dem spanischen Aufsteiger würde der Angreifer bei einer Vertragsunterzeichnung wohl gegen den Abstieg aus der Primera Division spielen. Für den einstigen Weltklasse-Stürmer sicherlich eine Umstellung.

Der 31-Jährige holte sowohl mit dem FC Chelsea als auch mit dem FC Liverpool die Champions League und zählte zwischenzeitlich zu den besten Angreifern Europas.

Jürgen Klopp sortierte den Ex-Nationalstürmer 2019 aus. Nach einem kurzen Abstecher in die Türkei war Sturridge allerdings lange arbeitslos und sollte seine Chance in Spanien nutzen, um seine Fußballkarriere nicht endgültig an den Nagel hängen zu müssen.