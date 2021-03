Liverpool : "Extreme Situation" für Liverpool, doch Jürgen Klopp gibt sich kämpferisch

Der Negativlauf des FC Liverpool geht weiter. Die Champions-League-Qualifikation droht zu scheitern. Jürgen Klopp (53) will allerdings die Flinte nicht ins Korn werfen.

Gegen Fulham kassierte Liverpool am Sonntag die sechste Heimniederlage in Folge (Negativrekord in der Vereinsgeschichte). Der Rückstand auf den vierten Tabellenplatz beträgt bereits vier Punkte, zudem hat Liverpool ein Spiel mehr absolviert als Chelsea.

Der Titelverteidiger und Champions-League-Sieger von 2019 ist auf den 8. Tabellenplatz der Premier League abgerutscht. Für Jürgen Klopp (53) eine der schwierigsten Situationen seiner Trainerkarriere. "Ich möchte nein sagen, aber ja, das ist es", erklärte der deutsche Übungsleiter auf eine entsprechende Frage.