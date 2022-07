FC Liverpool Fabio Carvalho setzt auf dem Weg zum Weltstar auf Jürgen Klopp

Der FC Liverpool präsentierte am Sonntagmittag seinen zweiten Neuzugang in der laufenden Transferperiode. Fabio Carvalho (19) kommt für knapp sechs Millionen Euro vom FC Fulham. Dass der Offensivspieler sein Glück bei den Reds versucht, liegt vor allem an Jürgen Klopp.