Borussia Dortmund Tausch mit Liverpool? Neues BVB-Gerücht um Naby Keita

Borussia Dortmund verliert im nächsten Jahr mit Jude Bellingham (19) wohl erneut einen elementaren Leistungsträger. Das Interesse an ihm ist einfach zu groß. Einen Ersatz scheinen die Verantwortlichen aber bereits ausfindig gemacht zu haben.

Keita fiel in England nämlich vor allem durch seine hohe Verletzungsanfälligkeit auf. In dieser Saison hätte der Rechtsfuß beispielsweise groß auftrumpfen können, da seine Kollegen im Mittelfeld reihenweise ausfielen. Doch auch er muss aktuell wegen einer Oberschenkelverletzung passen, kam erst auf einen Kurzeinsatz im Ligapokal.

Die Dortmunder werden Keita vor allem aufgrund seines auslaufenden Vertrages im Auge behalten. Sollte der Nationalspieler, der sich im besten Fußballer-Alter befindet, einmal dauerhaft verletzungsfrei bleiben, wäre er bei seinem Potenzial ein echtes Schnäppchen.

Jude Bellingham gegen Naby Keita? Tausch-Gerücht aus England

Wie die englische Tageszeitung The Sun spekuliert, könnte sich Liverpool das kolportierte Interesse der Schwarzgelben an Keita zu Nutze machen und einen Tausch-Deal anpeilen. Der vermeintliche Plan: Naby Keita plus reichlich Cash gehen an den BVB, Bellingham wechselt an die Anfield Road. Allerdings darf bezweifelt werden, dass sich der BVB auf einen Winter-Wechsel von Bellingham einlässt.

Verwendete Quellen: The Sun