FC Liverpool: Altmeister soll an Bord bleiben, aber auf Gehalt verzichten

Wie das britische Onlineportal Football Insider in Erfahrung gebracht hat, will Jürgen Klopp (55) auch in der kommenden Saison mit dem 37-Jährigen zusammenarbeiten. Der Coach werbe bei den Bossen um eine Verlängerung mit Milner.

Das Arbeitspapier des Vorzeigeprofis läuft am 30. Juni dieses Jahres aus. Klopp strebt wohl eine Vertragsverlängerung bis 2024 an. Die Zeiten, in denen Milner in der Startformation Liverpools gesetzt war, sind zwar vorbei. Klopp schätzt Milner aber nach wie vor.

Der ehemalige englische Nationalspieler ist nicht nur stets zuverlässig, wenn er auf dem Rasen steht, sein Wort hat Gewicht innerhalb der Mannschaft. Zudem besticht der Vize-Kapitän durch seine Flexibilität, er kann im zentralen Mittelfeld ebenso auflaufen wie auf beiden Außenverteidigerpositionen.