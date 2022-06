Vertrag bis 2023 FC Liverpool bereitet sich darauf vor, Mohamed Salah ablösefrei zu verlieren

Mohamed Salah hatte vor Kurzem bestätigt, dass er beim FC Liverpool bleiben möchte. Die Frage ist nur, wie lange noch. In Kürze wird das letzte gemeinsame Vertragsjahr angeschnitten, eine Verlängerung ist in weiter Ferne.

Im Rahmen des bevorstehenden Abgangs von Sadio Mane zum FC Bayern wird sich Liverpool nicht damit beschäftigen, auch noch Salah abzugeben. Der Ägypter kam in der Vorsaison mal wieder auf überragende 47 Torbeteiligungen, in der Premier League krönte er sich mit Heung-min Son (23 Treffer) zum Torschützenkönig.

Laut einem Bericht des Mirror müssen sich die Reds darauf einstellen, Salah in rund einem Jahr ablösefrei zu verlieren. Der englische Vizemeister sei in den Vertragsverhandlungen so weit gegangen, wie es möglich war, ohne das Gehaltsgefüge zu sprengen.