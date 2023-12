FC Liverpool: Bundesliga-Star auf Jürgen Klopps Wunschzettel aufgetaucht

Der FC Liverpool hat so kurz vor Weihnachten eine echte Hiobsbotschaft erhalten. Innenverteidiger Joel Matip (32) riss sich in der Partie gegen den FC Fulham (4:3) das Kreuzband und fällt für den Rest der Saison aus. Im Winter soll daher für Ersatz gesorgt werden. Der Blick geht dabei auch nach Deutschland.

Liverpools Cheftrainer Jürgen Klopp (56) schaut alleine schon wegen seiner Herkunft und wegen seiner langjährigen Tätigkeit bei Borussia Dortmund regelmäßig auf die Partien der Bundesliga. Dabei ist ihm offenbar ein möglicher Ersatzmann für Matip ins Auge gesprungen.

Wie The Sun berichtet, zeigen die Reds reges Interesse an Maxence Lacroix (23) vom VfL Wolfsburg. Aus dem Bericht geht außerdem hervor, dass die Wölfe ihren Abwehrspieler wohl für 35 Millionen Euro schon im Winter ziehen lassen würden.

Dies darf allerdings zumindest angezweifelt werden. Lacroix wechselte 2020 in die VW-Metropole und zählt bei den Niedersachsen seitdem zum Stammpersonal. In dieser Saison stand er beispielsweise bis auf ein Spiel, das er wegen einer Gelbrotsperre verpasste, immer in der Startelf der Wolfsburger. Ein Verkauf im Winter könnte für die Liverpooler daher zur Hängepartie werden.

Die Verletzung von Matip könnte dem Vernehmen nach durch Maxence Lacroix kompensiert werden - Foto: Jose Breton- Pics Action / Shutterstock.com

FC Liverpool will Schwächephase von Manchester City ausnutzen

Die Reds möchten hingegen sicherlich frühzeitig Planungssicherheit haben, um mit einem breit aufgestellten Kader in die Rückrunde zu starten. Zumal die Chancen auf den Gewinn der Meisterschaft seit Jahren nicht mehr so gut standen.

Serienmeister Manchester City durchläuft aktuell eine Schwächephase und konnte in der Premier League zuletzt nur eines von fünf Begegnungen gewinnen. Der FC Liverpool führt nach 16 Spieltagen die Tabelle an, hat allerdings nur einen Punkt Vorsprung auf Arsenal.

Verwendete Quellen

fussballtransfers.com