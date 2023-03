Mohamed Salah: Private Schock-Nachricht nach Liverpool-Pleite

Mohamed Salah (30) kämpft sich mit dem FC Liverpool derzeit durch eine mittelschwere Krise. Privat muss der Angreifer ebenfalls einen Rückschlag verkraften. Kriminelle sind in seine Villa in Kairo eingedrungen.

Salahs Neffe bemerkte den Einbruch nur zufällig, als er am Anwesen seines Onkels vorbeilief und sah, dass ein Fenster eingeschlagen wurde. In Anwesenheit der Polizei betrat er schließlich den Tatort, um ein verwüstetes Haus vorzufinden.

Wie ägyptische Medien übereinstimmend berichteten, wurden definitiv "elektrische Geräte und Gegenstände" gestohlen. Genaue Angaben in Bezug auf das Diebesgut machte allerdings noch niemand. Dafür müsste Mo Salah mit seiner Familie wohl selbst vor Ort sein.

FC Liverpool kassiert nächsten Dämpfer

Im Augenblick wird Salah allerdings in Liverpool gebraucht. Mit den Reds verlor der Stürmer am Samstag mit 0:1 gegen den AFC Bournemouth. Mit einem Sieg hätte man nur noch drei Punkte Rückstand auf Tottenham Hotspur gehabt. Die Londoner belegen derzeit den vierten Rang in der Premier League, der gerade noch für die Champions League qualifiziert.

Salah ließ am Samstag eine große Chance aus, seine Mannschaft auf die Siegerstraße zu führen. In der 69. Spielminute vergab der Goalgetter beim Stand von 0:1 einen Elfmeter.

